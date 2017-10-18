В Украине в 2017 году 280 человек стали жертвами торговли людьми

Данные распространила пресс-служба Нацполиции. Согласно этой информации – за девять месяцев 2017 г. полиция выявила 263 уголовных правонарушений, о которых говорится в статье 149 (торговля людьми) УК страны. Это – примерно втрое больше, чем было за целый 2016 г.

В 120-ти производствах гражданам уже объявили о подозрении. А досудебное же расследование завершено по 107-ми производствам указанной категории. В суде уже находятся три производства касательно членов преступных группировок, которые работали в сфере торговли людьми.

Как сообщал УРА-Информ, с каналами торговли людьми продолжают бороться украинские пограничники.