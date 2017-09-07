Молдавские военные приехали на учения в Украину вопреки Додону - ФОТО

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Молдовы.

Как отмечается, молдавский контингент состоит из солдат 22-го миротворческого батальона и бригады "Молдова-1". Таким образом, в украинскую страну на этот раз отправились 57 молдавских военнослужащих.

По словам командира молдавского контингента подполковника Александра Маркуцы, целью учений является развитие уровня взаимодействия войск.

Кроме того, Национальная армия Молдовы сможет укрепить обороноспособность на международной арене для дальнейшего участия в миротворческих миссиях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Молдовы опубликовал официальную переписку с заместителем министра обороны страны Георге Галбурой. В часности, представитель оборонного ведомства Молдовы в конце августа сообщил президенту об участии в международных учениях 57 молдавских военных. В свою очередь Додон заявил, что он разрешения не давал для участия молдавских военных в международных учениях.