19:45 23.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Учасники АТО не полностью обеспечены санаторно-курортным лечением - Андрей Рева

Украинские военнослужащие, учасники АТО, не в полном объеме обеспечиваются санаторно-курортным лечением, из-за недостаточности финансирования.

Учасники АТО не полностью обеспечены санаторно-курортным лечением - Андрей Рева

Об этом во время согоднешнего часа вопросов к правительству заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, из года в год эта программа финансируется не более чем на 50 процентов.

"Но еще раз подчеркиваю, основная причина не в приказе, а в том, что программа недостаточно финансируемая. Я вас призываю все же при рассмотрении проекта бюджета на следующий год учесть бюджетный запрос министерства в большем объеме, чем это сделано на этот год", - отметил Рева.

Также он сообщил, что в ближайшее время Минсоцполитики планирует утвердить приказ, согласно которому коррупционеры больше не смогут зарабатывать на участниках АТО, незаконно требуя от них оплаты стоимости путевки в санаторно-курортных лечебных учреждениях.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в столице силовик АТО выпал из окна.


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