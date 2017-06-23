Учасники АТО не полностью обеспечены санаторно-курортным лечением - Андрей Рева

Об этом во время согоднешнего часа вопросов к правительству заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, из года в год эта программа финансируется не более чем на 50 процентов.

"Но еще раз подчеркиваю, основная причина не в приказе, а в том, что программа недостаточно финансируемая. Я вас призываю все же при рассмотрении проекта бюджета на следующий год учесть бюджетный запрос министерства в большем объеме, чем это сделано на этот год", - отметил Рева.

Также он сообщил, что в ближайшее время Минсоцполитики планирует утвердить приказ, согласно которому коррупционеры больше не смогут зарабатывать на участниках АТО, незаконно требуя от них оплаты стоимости путевки в санаторно-курортных лечебных учреждениях.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в столице силовик АТО выпал из окна.