07:25 26.01.2017 | Общество | Новости
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В Чили бушуют лесные пожары, погибли шесть человек

В Чили, где бушуют масштабные лесные пожары, уже погибли шесть человек.

В Чили бушуют лесные пожары, погибли шесть человек

Местные власти, которые накануне объявили чрезвычайный режим, начали эвакуацию людей. Как сообщает AFP, среди погибших четыре пожарных и двое полицейских.

Вместе с тем министр внутренних дел страны Марио Фернандес отметил, что это официальные цифры.

Есть еще две смерти, в реке Мауле были найдены мертвыми чилийские пожарные, - пояснил он, добавив, что сейчас огонь уже охватил около 190 тысяч гектаров леса в центральной части Чили.

Из зоны бедствия эвакуированы по меньшей мере четыре тысячи человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале января в Чили из-за природного пожара был объявлен "красный" уровень опасности.


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