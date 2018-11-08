10:32 08.11.2018 | Политика | Новости
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Трамп объявил журналистов CNN "врагами народа"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 7 ноября, на пресс-конференции вновь поругался с журналистами.

Трамп объявил журналистов CNN

При этом глава государства назвал корреспондента агентства CNN при Белом доме Джима Акосту "грубым и ужасным человеком". Инцидент произошел во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

Репортер задал вопросом о том, почему Трамп считает караван мигрантов "вторжением", а также сделал эту проблему одной из центральных тем во время своих политических ралли в преддверии 6 ноября.

На что президент заявив, что страной будет руководить он, а журналист пусть заведуете CNN, и если бы делали это хорошо, рейтинги были бы намного выше. В ответ на попытку журналиста задать еще один вопрос, касающийся предполагаемого вмешательства России в выборы в 2016 году, президент перебил и попробовала отобрать у репортера микрофон.

Глава государства тем временем переключил внимание на другого журналиста, однако тот стал на защиту своего коллеги, после чего Трамп потребовал журналистов сесть и назвал их

"врагами народа".

Чуть позже стало известно, что Белый Дом приостановил действие пропуска Джима Акосту.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, нападки американского лидера на CNN продолжаются с 11 января 2017 года. Во время своей первой большой пресс-конференции уже после избрания Трамп назвал канал "ужасной организацией", публикующей фейки.


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