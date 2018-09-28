07:59 28.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США осуждают российские атаки на гражданские суда в Азовском море

Соединенные Штаты Америки осуждают атаки России на гражданские суда в Азовском море.

США осуждают российские атаки на гражданские суда в Азовском море

Россия задержала сотни коммерческих судов, а это означает, что она нарушает украинские внутренние и нормы международного права. Об этом в пятницу утром, 28 сентября, во время торжественной церемонии передачи Украине двух патрульных катеров класса Island, заявил помощник секретаря США по обороне по международному военному сотрудничеству.

При этом представитель США напомнил, что только на этой неделе два корабля пересекли Керченский пролив, а с 2014 года они были первыми. Но эти корабли не пересекли пролив без проблем, ведь их эскортировали боевые суда береговой охраны РФ. Мы призываем обеспечить беспрепятственный проход по Керченскому проливу, - заявил он, добавив, что США поддерживают право Украины на свободное мореплавание в соответствии с украинским и международным правом.

Он также отметил, что сегодняшняя передача судов - один из примеров американских усилий в помощи Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко считает Соединенные Штаты лидером в практической поддержке Вооруженных сил Украины.


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