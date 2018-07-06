Волкер напомнил о праве украинских военных применять оружие на Донбассе

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Отвечая на вопрос о том, что обстрелы есть и со стороны украинцев, и со стороны террористов, Волкер отметил, что для страны вполне нормально иметь солдат в своей собственной стране. И ненормально для одной страны иметь своих солдат в другом государстве. По его словам, есть некоторые нарушения прекращения огня с украинской стороны. Но подавляющее большинство и наиболее серьезные травмы случаются на оккупированной Россией территории.

Курт Волкер также отметил, что существуют разновидности нарушений прекращения огня.

"Если вы защищаете село в вашей стране, и вы попадаете под минометний огонь, это одно нарушение. Если вы тогда отстреливаетесь в направлении, откуда велся обстрел, это тоже нарушение. Это характер фразы "обе стороны". Это достаточно точно, но это также искажает природу проблемы", - констатировал он.

Как сообщал УРА-Информ, ранее спецпредставитель Госдепа назвал ситуацию на Востоке Украины "Волкер назвал ситуацию на Донбассе межгосударственным конфликтом конфликтом между государством и государством".