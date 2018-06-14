13:23 14.06.2018 | Политика | Новости
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Навального в очередной раз выпустили на свободу - ФОТО

Российского оппозиционера и политика Алексея Навального вновь отпустили на свободу. Об этом написал в своем Instagram журналист Алексей Венедиктов.

Навального в очередной раз выпустили на свободу - ФОТО

Сообщается, что Алексея продержали в изоляторе временного содержания 30 суток, а затем отпустили на свободу, закрыв дело об административном правонарушении последнего. 

Напомним, что Тверской суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации акции "Он нам не царь", в ходе которой за решеткой оказалось более 1000 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по всей территории России проходят массовые акции протеста, направленные против инаугурации президента страны Владимира Путина. Акции возглавил российский оппозиционер Алексей Навальный, которого задержали прямо во время демонстраций. В Красноярске перед акцией также была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова.


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