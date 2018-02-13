Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку

Выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента во вторник, 13 февраля, он заявил, что делал самую крупную ошибку в его политической жизни.

Как сообщает Telegraaf, он подчеркнул, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, "которому можно полностью доверять".

Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать. Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку, - заявил Зейлстры.

Напомним, в интервью газете Volkskrant Зейлстра заявил, что солгал о своем присутствии на встрече с Путиным на его даче в 2006 году. На этой встрече, по словам Зейлстра, Путин якобы сказал, что рассматривает Беларусь, Украину и Прибалтику в качестве части "Великой России". В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого услышал информацию.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 2 февраля провел встречу с министром внутренних дел Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Во время двухсторонних переговоров было оговорено о начале сотрудничества на уровне правительств в сфере борьбы с влиянием российской пропаганды и агентуры в Украине и Европе.