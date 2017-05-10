Аваков уволил руководство полиции Днепра

Такое решение министр принял после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций в городе, которые произошло 9 мая. Как написал в среду утро, 10 мая, на своей страничке в Facebook глава МВД, сегодня утром он подписал ряд приказов об увольнении с должностей.

В частности, уволены начальник управления полиции Днепровской области генерал Репешко и начальник городского управления полиции Днепра полковник Бидыло. Уволены также их заместители по обеспечению общественной безопасности, - пояснил Авакова, добавив, что сегодня назначено служебное расследование по произошедшему, для дальнейшего изучения действий полицейских.

В город также направлена комиссия во главе с Ковалем, которая должна расследовать действия гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных дела, - рассказал министр внутренних дел.

Напомним, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что все лица, которые совершили нападение на участников антитеррористической операции в Днепре задержаны. Они будут привлечены к уголовной ответственности, - отметил он.