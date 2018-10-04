10:21 04.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице вандалы оставили без колес десятки авто - ФОТО

В Подольском районе столицы в ночь на четвертое октября, неизвестные хулиганы прокололи шины более чем 10 авто. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

В столице вандалы оставили без колес десятки авто - ФОТО

Отмечается, что сегодня утром водители обнаружили проколотые шины своих авто, которые были припаркованные на ул. Электриков, 26.

Известно, что данный случай произошел возле общежитий. Вандалы прокололи ножом по два колеса более чем у десятка авто.

В данное время, полиция разыскивает злоумышленников, которые причастны к этому инциденту и какова причина порчи имущества.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Васильков Киевской области во дворе местного жителя двое неизвестных подожгли два легковых автомобиля с иностранной регистрацией. По словам владельцев авто, они видели, как двое неизвестных бежал из их двора, перескочив через забор, после чего занялись сразу две машины.


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