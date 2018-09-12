13:13 12.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье маршрутка застряла в сквозной яме - ФОТО

В среду утром, 12 сентября, в городе Запорожые пассажирский автобус провалился задним колесом в яму. В результате инцидента пострадавших нет.

В Запорожье маршрутка застряла в сквозной яме - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, сегодня утром на мосту Преображенского произошло дорожно транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Там столкнулись Lada и ВАЗ. При этом, автобус №92, пытаясь объехать место аварии, выехал на пешеходную зону и провалился задним колесом в яму.

На место инцидента выехала бригада спасателей и с помощью троса вытащили пассажирский транспорт.

Сейчас движение по мосту возобновлено. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе Таировского кладбища Одесской области произошло столкновение двух легковушек. Об этом передает dtp.kiev.ua. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW 3 на номерах болгарской регистрации, двигался в сторону города по Ильичевской дороге.


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