В Запорожье маршрутка застряла в сквозной яме - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, сегодня утром на мосту Преображенского произошло дорожно транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Там столкнулись Lada и ВАЗ. При этом, автобус №92, пытаясь объехать место аварии, выехал на пешеходную зону и провалился задним колесом в яму.

На место инцидента выехала бригада спасателей и с помощью троса вытащили пассажирский транспорт.

Сейчас движение по мосту возобновлено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе Таировского кладбища Одесской области произошло столкновение двух легковушек. Об этом передает dtp.kiev.ua. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW 3 на номерах болгарской регистрации, двигался в сторону города по Ильичевской дороге.