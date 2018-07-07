22:00 07.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100198358:roman

На Львовщине малолетняя дочь зарезала собственного отца

 В городе Дрогобыч Львовской области 13-летняя девочка пырнула ножом своего отца в шею. Об этом передает ГУНП в регионе. 

На Львовщине малолетняя дочь зарезала собственного отца

По предварительной информации, между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью произошла ссора, в ходе которой мужчина угрожал своему ребенку физической расправой. Мужчина стал распускать руки и дочь, защищаясь, нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. 

Девочку временно поместили под домашний арест под присмотром правоохранителей. Позже стало известно, что семья стоит на учете у социальных служб и является неблагополучной.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Боярке в Киевской области молодой человек зарезал своего односельчанина. Медики, по прибытии на место происшествия, лишь констатировали смерть потерпевшего - у него было пробито легкое.


Поделиться
Читайте также:
 
Одесситы вышли на пикет в поддержку защиты дельфинов - ФОТО На Сумщине правоохранители задержали очередного оружейного торговца В столице свадебный кортеж протаранил пенсионера - ФОТО Свитолина находится в одном шаге от финала на Уимблдоне
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив