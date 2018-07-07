На Львовщине малолетняя дочь зарезала собственного отца

По предварительной информации, между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью произошла ссора, в ходе которой мужчина угрожал своему ребенку физической расправой. Мужчина стал распускать руки и дочь, защищаясь, нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Девочку временно поместили под домашний арест под присмотром правоохранителей. Позже стало известно, что семья стоит на учете у социальных служб и является неблагополучной.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Боярке в Киевской области молодой человек зарезал своего односельчанина. Медики, по прибытии на место происшествия, лишь констатировали смерть потерпевшего - у него было пробито легкое.