В Греции паром с людьми врезался в причал

Об этом сообщает Ekathimerini.

Сообщается, что паром Achaeos, движущийся маршрутом Эгина - Пирей, осуществлял попытку пришвартоваться в порту острова Ангистри в Сароническом заливе. Неожиданно вместо задуманного корабль врезался в причал.

По итогу происшествия пострадали пять человек. Их сняли с борта и отправили в медицинское учреждение в Эгина. Четверо из них после врачебной помощи оставили больницу.

Указано, что случай произошел около 12.40 по местному времени сегодня, 13 апреля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Эгейском море возле острова Скирос разбился истребитель воздушных сил Греции Mirage 2000-5, пилот погиб.