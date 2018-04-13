18:15 13.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Греции паром с людьми врезался в причал

В Греции пассажирское плавсредство, полное 198 людей на борту протаранил причал в порту одного из Саронических островов Ангистри, в результате чего пострадали пасажиры.

В Греции паром с людьми врезался в причал

Об этом сообщает Ekathimerini.

Сообщается, что паром Achaeos, движущийся маршрутом Эгина - Пирей, осуществлял попытку пришвартоваться в порту острова Ангистри в Сароническом заливе. Неожиданно вместо задуманного корабль врезался в причал.

По итогу происшествия пострадали пять человек. Их сняли с борта и отправили в медицинское учреждение в Эгина. Четверо из них после врачебной помощи оставили больницу.

Указано, что случай произошел около 12.40 по местному времени сегодня, 13 апреля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Эгейском море возле острова Скирос разбился истребитель воздушных сил Греции Mirage 2000-5, пилот погиб.


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