В Черновцах два нелегала взламывали банкоматы - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области. Как отмечается, арестовывание произошло во время проведения операции"Мигрант".

По словам правоохранителей, двое мужчин в возрасте 26 и 32 лет незаконно пересекли госграницу. Также стражи порядка подозревают мигрантов в попытках завладеть деньгами клиентов банков при помощи устройств для считывания информации с платежных карт. Помимо этого мигранты совершили ряд аналогичных преступлений и на территории других областей Украины.

Такие выводы были сделаны после того, как злоумышленников задержали во время взлома очередного банкомата. Кроме того, в ведомстве добавили, что один из задержанных был ранее судим у себя на родине.

В настоящее время в нелегалов правоохранители конфисковали компьютерную технику и другие вещдоки, которые прямо указывают на причастность задержанных к преступлениям.





Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черниговской области полиция задержала группу преступников, которые взламывали банкоматы.