Навальный: "России нужно ядерное равновесие с США"

Павел Локшин, Die Welt

Российский оппозиционер Алексей Навальный защищает наращивание Россией ядерного вооружения. Корреспондент немецкого издания Die Welt Павел Локшин побеседовал с политиком.

"К сожалению, полиция часто вмешивается в мои планы, но Кремль, очевидно, пока еще не решил, должен ли я провести этот день за решеткой", - сказал Навальный о своих планах на 18 марта.

"Кремль до сих пор не разрешает нам зарегистрировать наше движение как партию - но на деле мы уже являемся партией людей, которые делают выбор в пользу развития России в европейском направлении. Это будет объединение с сильной внутрипартийной демократией: мы хотим, чтобы решения о всех важных должностях принимались путем голосования членов объединения. Предположительно, у нас будет 25 представительств в крупных городах", - рассказал Навальный.

"Россия стала коррумпированной страной и с каждым днем становится все авторитарнее. Путин хочет стать пожизненным монархом. Становится все больше политзаключенных и незаконно осужденных. Куда бы я ни поехал внутри страны, везде мне сообщают о фермерах, которых лишили собственности, о мелких предпринимателях, у которых полиция отняла их магазины, или о знакомых, которые сидят в тюрьме из-за одного поста в соцсети", - заявил политик.

"Почему вы с Собчак не создаете союз против Путина?" - поинтересовался корреспондент.

"Потому что она солдат Путина, на этих выборах она работает в его интересах. России нужен не союз маленьких оппозиционных партий, таких как "Яблоко" или будущая партия Собчак, а перезагрузка оппозиционного движения - и это символизируем мы. Другие партии не готовы открыто критиковать Путина и заниматься настоящей политикой", - ответил Навальный. "Стратегия государства заключается в том, чтобы допускать на политическое поле только таких оппозиционеров, которые могут набрать всего несколько процентов голосов. Демократы должны выглядеть мелкими и незначительными", - пояснил он.

"Мы должны гарантировать, что в России больше никогда не будет авторитарного режима - для этого нам нужны независимые суды, укрепление парламента и свободные СМИ", - отметил также собеседник издания.

"Но разве для людей речь не идет в первую очередь о благосостоянии? Не потому ли они выбирают Путина?"

"Это не противоречащие друг другу вещи", - сказал политик, заявив, что борьбы с коррупцией, реформы судебной системы, меньшего контроля над малым и средним предпринимательством хотят все граждане.

Отвечая на вопрос о том, как выглядела бы его политика в Сирии, Навальный сказал: "России следовало бы участвовать в международной коалиции против "Исламского государства"* и воздерживаться от военных операций в Сирии. Участие России в сирийском конфликте абсурдно. Зачем мы разговариваем с Асадом? Это незаконный правитель, который применяет химическое оружие против собственного народа. Это террорист".

Говоря о представленном Путиным новом стратегическом ядерном оружии, Навальный отметил: "Путинская презентация напомнила мне о моем детстве в 1980-е годы, когда я был юным пионером и видел подобную антизападную пропаганду советских руководителей. (...) Но тогда хотя бы показывали реально существующее оружие, сегодня же есть только нелепая компьютерная анимация. То, что сегодня делает Путин, - попытка решить внутриполитические проблемы с помощью внешнеполитической истерии - это типично для авторитарных правителей".

"России нужно ядерное равновесие с США, и она должна его сохранять и развивать, - уточнил политик. - Возможно, это старомодно, но опасность взаимного уничтожения является гарантией безопасности по всему миру".

"Кто знает, кто однажды будет сидеть в Белом доме? Сегодня это Трамп, а завтра будет кто-нибудь хуже. Пока по всему миру накапливают ядерное оружие, в Северной Корее, в Пакистане, мы должны быть наготове", - сказал Навальный.

Источник: Инопресса