ЕБРР прогнозирует "замедление" экономики в Украине

Об этом идет речь в в ежегодном анализе Европейского банка реконструкции и развития.

Банк подчеркивает позитивность, но умеренность показателей роста украинской экономики, который составил в прошлом году 2,5%, а в 2018 году, вероятно, достигнет 3,5%.

Также специалисты отмечают, что Украине все еще необходима поддержка Международного валютного фонда для макроэкономической стабильности.

К слову, документ также подчеркивает важность, недавно одобренных в Верховной Раде, существенных решений, как создание антикоррупционного суда, утверждение законов о приватизации, валютных операциях, об управлении государственными банками и защиту прав кредиторов. Как указано в отчете банка, новые законы еще не приносят результатов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития предоставил ПАО "Укрзализныця" кредит на сумму 150 млн. долларов.