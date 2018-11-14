09:15 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕБРР прогнозирует "замедление" экономики в Украине

В 2019 году рост экономики Украины будет тормозить "избирательный цикл". Поэтому Украине, несмотря на положительные тенденции, и в дальнейшем необходима финансовая поддержка внешних доноров.

ЕБРР прогнозирует

Об этом идет речь в в ежегодном анализе Европейского банка реконструкции и развития.

Банк подчеркивает позитивность, но умеренность показателей роста украинской экономики, который составил в прошлом году 2,5%, а в 2018 году, вероятно, достигнет 3,5%.

Также специалисты  отмечают, что Украине все еще необходима поддержка Международного валютного фонда для макроэкономической стабильности.

К слову, документ  также подчеркивает важность, недавно одобренных в Верховной Раде, существенных решений, как создание антикоррупционного суда, утверждение законов о приватизации, валютных операциях, об управлении государственными банками и защиту прав кредиторов. Как указано в отчете банка, новые законы еще не приносят результатов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития предоставил ПАО "Укрзализныця"  кредит на сумму 150 млн. долларов. 


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