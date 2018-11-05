08:15 05.11.2018 | Экономика | Новости
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Санкции США против Ирана вступили в силу

В понедельник, 5 ноября, Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа восстанавливает все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Санкции США против Ирана вступили в силу

Санкционные меры затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, которые касаются экономики. Как сообщает BBC, цитируя специального представителя

США по Ирану Брайана Хука, Вашингтон таки образом намерен свести к нулю нефтяные доходы Ирана.

Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что несмотря на массовые протесты в Иране в ответ на восстановление санкций, власти США уверены, что ситуация не позволит Ирану восстановить повторный запуск разработки ядерного оружия.

Он также подтвердил, что любые страны, в том числе из состава Евросоюза, которые будут иметь совместный бизнес с иранскими компаниями, также будут попадать под ограничения Министерства финансов США.

Напомним, Иран отреагировал на восстановление санкций США. По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, новые санкции США будут в основном иметь "психологическое воздействие".

Как сообщал УРА-Информ, вчера Помпео заявил, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки введет санкции против более 600 юридических и физических лиц Ирана. Речь идет о финансовых ограничениях, - пояснил он.


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