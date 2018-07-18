14:38 18.07.2018 | Экономика | Новости
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В ЕС сегодня обьявили санкции по импорту стали в ответ на пошлины США

В среду, 18 июля, представители Европейской комиссии объявили временные меры безопасности, касающиеся импорта ряда продукции из стали.

В ЕС сегодня обьявили санкции по импорту стали в ответ на пошлины США

Об этом свидетельствуют сведения, которые опубликованные на сайте ЕК.

Как отмечается, ограничения будут выглядят в виде тарифных квот, которые затронут 23 категории товаров из стали. Пошлины в размере 25% введут только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года.

Учитывая тесные экономические связи между странами ЕС и странами Европейской экономической зоны - Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, они освобождены от этих мер.

Защитные меры вступят в силу в четверг, 19 июля, и будут длиться не более 200 дней. Традиционный импорт стальной продукции затронут не будет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский Союз и Япония сегодня 17 июля, подписали соглашение о свободной торговле. Согласно документу, Япония отменит пошлины на 94 процента товаров из ЕС, в том числе на продукты.


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