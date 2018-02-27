Госдолг Украины в январе сократился на 0,26%

На сегодняшний день долг государства составляет 76,11 миллиардов долларов или в гривневом эквиваленте 2,132 триллиона. Такие данные во вторник, 27 февраля, опубликовало Министерства финансов Украины.

Согласно информации украинского финансового ведомства, прямой долг в январе вырос на 0,1% до 65,44 миллиардов долларов, из которого внутренний составлял 26,61 миллиардов долларов и внешний 38,83 миллиардов долларов.

Кроме того, гарантированный государством долг за этот за месяц уменьшился на 2,7% до 10,67 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 31 декабря государственный и гарантированный государством долг составлял превысил отметку в два триллиона гривен. По данным Министерства финансов Украины долг государства за прошлый год вырос и составляет 2,142 триллионов гривен.