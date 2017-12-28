Фонд гарантирования вкладов приостановил вкладчикам выплаты

Так, выплаты будут приостановлены с 14:00 28-го декабря 2017 г. до 9:00 третьего января 2018 года. Об этом передает пресс-служба ФГВФЛ. Согласно данным – по причине установления Национальным банком схемы работы банков в праздничные, а также в выходные дни, а также по причине необходимости проведения Фондом гарантирования вкладов технических работ, связанных с завершением финансового года и началом отчетного года, ФГВФЛ приостанавливает выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков с 14:00 28 декабря 2017 г. до 09:00 третьего января 2018 г. - обьяснили в ФГВФЛ.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине закрылись еще два банка.