14:33 28.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100182945:mysnichenko

Фонд гарантирования вкладов приостановил вкладчикам выплаты

Фонд гарантирования вкладов физлиц приостанавливает выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.

Фонд гарантирования вкладов приостановил вкладчикам выплаты

Так, выплаты будут приостановлены с 14:00 28-го декабря 2017 г. до 9:00 третьего января 2018 года. Об этом передает пресс-служба ФГВФЛ. Согласно данным – по причине установления Национальным банком схемы работы банков в праздничные, а также в выходные дни, а также по причине необходимости проведения Фондом гарантирования вкладов технических работ, связанных с завершением финансового года и началом отчетного года, ФГВФЛ приостанавливает выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков с 14:00 28 декабря 2017 г. до 09:00 третьего января 2018 г. - обьяснили в ФГВФЛ.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине закрылись еще два банка.

Поделиться
Читайте также:
 
Кличко намерен построить в столице парк аттракционов на Венецианском острове Сенченко заявил, что письмо Януковича к Путину в 2014 году появилось "по заказу Кремля" "Ювентус" готов расстаться с одним из лидеров команды Среднемесячная зарплата в 2017 году выросла до 6,9 тыс. гривен, - Рева
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив