Оборот розничной торговли за десять месяцев вырос на 8,2 процента

Как отмечается, оборот розничной торговли за октябрь текущего года по сравнению с сентябрем вырос на 3,1%, а с октябрем 2016 года - на 4,2%.

Кстати, наибольший рост торгов зафиксирован в Закарпатской на 19,7%, Одесской на 15,2%, Винницкой на 13,3% и Львовской на 12,4% областях.

Все данные за три квартала, приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", объем розничной торговли в Украине составил около 580 миллиардов гривен. В Украине без учета данных по Автономной Республике Крым, г. Севастополь и части зоны АТО на Донбассе, оборот розничной торговли за период с января по сентябрь 2017 г. составил уже 578 миллиардов 49,3 миллиона гривен- то есть на 8,8% больше данных соответствующего периода 2016 г.