13:00 20.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Оборот розничной торговли за десять месяцев вырос на 8,2 процента

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, за девять месяцев этого года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 8,2 процента. Такие данные размещены на сайте ведомства.

Оборот розничной торговли за десять месяцев вырос на 8,2 процента

Как отмечается, оборот розничной торговли за октябрь текущего года по сравнению с сентябрем вырос на 3,1%, а с октябрем 2016 года - на 4,2%.

Кстати, наибольший рост торгов зафиксирован в Закарпатской на 19,7%, Одесской на 15,2%, Винницкой на 13,3% и Львовской на 12,4% областях.

Все данные за три квартала, приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", объем розничной торговли в Украине составил около 580 миллиардов гривен. В Украине без учета данных по Автономной Республике Крым, г. Севастополь и части зоны АТО на Донбассе, оборот розничной торговли за период с января по сентябрь 2017 г. составил уже 578 миллиардов 49,3 миллиона гривен- то есть на 8,8% больше данных соответствующего периода 2016 г. 


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