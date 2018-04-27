12:15 27.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице столкнулись Mercedes и мотоцикл

27 апреля в первой половине дня в Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Дегтяревской, 27. Погибших нет.

В столице столкнулись Mercedes и мотоцикл

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети. 

Сообщается, что столкновение произошло между мотоциклом и легковым автомобилем. Водитель двухколесного транспорта получил травмы, его госпитализировали.

По предварительным данным, мужчина, управляющий Mercedes выезжал со второстепенной дороги и нарушил правила дорожного движения. Он должен был позволить первому проехать мотоциклисту.

В данный момент на месте аварии работает патрульные правоохранители. Ожидается приезд следственно-оперативной группы.

В социальной сети утверждают, что в связи с инцидентом в этом районе образовалась автомобильная пробка.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Львовской области в четверг водитель иномарки сбил патрульного, а затем попытался скрыться с места происшествия.


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