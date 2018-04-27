В столице столкнулись Mercedes и мотоцикл

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

Сообщается, что столкновение произошло между мотоциклом и легковым автомобилем. Водитель двухколесного транспорта получил травмы, его госпитализировали.



По предварительным данным, мужчина, управляющий Mercedes выезжал со второстепенной дороги и нарушил правила дорожного движения. Он должен был позволить первому проехать мотоциклисту.

В данный момент на месте аварии работает патрульные правоохранители. Ожидается приезд следственно-оперативной группы.

В социальной сети утверждают, что в связи с инцидентом в этом районе образовалась автомобильная пробка.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Львовской области в четверг водитель иномарки сбил патрульного, а затем попытался скрыться с места происшествия.