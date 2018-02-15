Неизвестные молодые люди устроили потасовку в Соломенском суде - ФОТО, ВИДЕО

На вопросы корреспондентов они отвечают, что не представляют какую-то организацию, а просто пришли на суд. Как сообщают журналисты с места события, по состоянию на час дня под зданием суда находится около 50 человек.

Среди них 15 человек из так называемой "Национальной дружины".

Напомним, Труханов был задержан вчера, 14 февраля, в аэропорту "Борисполь". Он является фигурантом дела завода "Краян". В деле также задержаны шесть человек, еще двое разыскивают.

Как сообщал УРА-Информ, по словам прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры Максима Кравченко, Труханову грозит лишение свободы сроком до 12 лет. При этом на данный момент прокуратура просит суд назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.