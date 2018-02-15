13:33 15.02.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100186573:Polishuk
Неизвестные молодые люди устроили потасовку в Соломенском суде - ФОТО, ВИДЕО
В Соломенском суде Киева, где в четверг, 15 февраля, избирают меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову, около 30 неизвестных лиц в форме без шевронов блокируют коридор и лестница.
На вопросы корреспондентов они отвечают, что не представляют какую-то организацию, а просто пришли на суд. Как сообщают журналисты с места события, по состоянию на час дня под зданием суда находится около 50 человек.
Среди них 15 человек из так называемой "Национальной дружины".
Напомним, Труханов был задержан вчера, 14 февраля, в аэропорту "Борисполь". Он является фигурантом дела завода "Краян". В деле также задержаны шесть человек, еще двое разыскивают.
Как сообщал УРА-Информ, по словам прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры Максима Кравченко, Труханову грозит лишение свободы сроком до 12 лет. При этом на данный момент прокуратура просит суд назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Соломенский районный суд города Киева во вторник, 13 февраля, избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя департамента Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам в сфере экономики Дмитрию Сусу.