Уйдут под воду: учёными дан прогноз территориям, на которых проживает полмиллиарда человек

Из-за глобального потепления огромные территории прибрежных зон могут оказаться затопленными, заявляют учёные.

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Об этой информации сообщил 24tv , передает Ura-inform.

По их мнению, ограничение повышения температуры до 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом всё-равно не спасёт от катастрофы. Уровень морей поднимется настолько высоко, что сможет затопить большие территории, на которых живёт полмиллиарда человек. И им придётся покинуть своё жильё.

Так же со слов исследователей, кроме подтоплений, на жителей данных районов могут обрушиться сильнейшие штормы. Наибольшая угроза, согласно выводам ученых, нависла над густонаселенными прибрежными районами азиатских стран — Китая, Бангладеш, Индии, Вьетнама.

Учёные отмечают, что повышение уровня морей и катастроф, к которым они могут привести рассчитано до конца века. И далее, ситуация будет только ухудшаться в течение сотни лет после 2100 года. Это будет происходить из-за дальнейшего таянья ледников и повышения градуса воды, которое не будет зависеть от сокращения выбросов в атмосферу.

Около 5 процентов населения мира сегодня живут на суше, которая окажется ниже уровня моря, исходя из количества уже выброшенного в атмосферу углекислого газа.

Из исследований учёных следует, что даже при сокращении выбросов таяние ледников уже не остановить. Основной и срочной задачей на сегодня служит поиск способа быстрого и эффективного улавливания углекислого газа из атмосферы. Если ничего не предпринимать, то уже в ближайшем времени можно ожидать повышения уровня моря до 3 метров.

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