Климкин назвал виновного в срыве всех встреч по Донбассу: «Лавров здесь ни при чём»

Бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным было озвучено кто на самом деле виновен в срыве переговорных процессов по Донбассу.

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Об этой информации сообщил 24.ua, передает Ura-inform.

С его слов, перед встречами министров в нормандском формате министр иностранных дел России Сергей Лавров получает прямые указания от президента РФ Владимира Путина:

«Когда Лавров получает прямые указания от президента РФ , тогда он начинает говорить. Когда указаний нет, он начинает зачитывать тезисы и часто переставляет предложения. Это говорит о том что он явно ни при чём. Он принимает участие в переговорах министров только ради показательного процесса, якобы вопрос продвигается а не стоит на месте».

Поэтому, считает экс министр, от встреч на уровне министров иностранных дел можно не ждать никакого результата, так как в их составе нет главного человека, который мог бы на повилять или принять важные решения.

«Я могу назвать единственного человека, принимающего решения в России от которого зависят разрешение вопроса по Донбассу-это глава Кремля Владимир Путин. А он сейчас полагает что может поиграть в игру медиатора между Америкой и Китаем. Данным державам Путин не нужен, но сам президент РФ намерен играть в неё»,-заявил Климкин.

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Напомним ранее сообщалось, Путин назвал главную угрозу для Российской Федерации.