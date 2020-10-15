12:18 15.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Нужны жесткие меры - МОЗ о ситуации с коронавирусом в Украине

На данный момент Министерство здравоохранения Украины не рассматривает вопрос с локдауном в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. При этом вполне вероятно, что МОЗ введет новые, более жесткие, чем есть сейчас, ограничения.

Нужны жесткие меры - МОЗ о ситуации с коронавирусом в Украине

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он также добавил, что этот вопрос нужно в ближайшее время рассмотреть.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Мы не рассматриваем вопрос локдауна, чтобы не наводить какой-то такой ужас. Но в то же время, исходя из ситуации, которая есть, я полностью отдаю себе такой ответ, в какой ситуации мы находимся, и что нас ждет впереди. И то, что у нас происходит по количеству больных, по тяжести течения болезни, предусматривает, что нам нужныВ  жесткие меры. Жесткие в меру, я имею в виду", - сказал министр.

Он отметил, что нужно отказаться от проведения концертов, а также других массовых мероприятий с большим количеством людей.

Напомним, что за последние сутки в Украине было зафиксировано более 5 000 случаев заражения, при этом это на 500 меньше, чем днем ранее.


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