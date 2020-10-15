Нужны жесткие меры - МОЗ о ситуации с коронавирусом в Украине

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он также добавил, что этот вопрос нужно в ближайшее время рассмотреть.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Мы не рассматриваем вопрос локдауна, чтобы не наводить какой-то такой ужас. Но в то же время, исходя из ситуации, которая есть, я полностью отдаю себе такой ответ, в какой ситуации мы находимся, и что нас ждет впереди. И то, что у нас происходит по количеству больных, по тяжести течения болезни, предусматривает, что нам нужныВ жесткие меры. Жесткие в меру, я имею в виду", - сказал министр.

Он отметил, что нужно отказаться от проведения концертов, а также других массовых мероприятий с большим количеством людей.

Напомним, что за последние сутки в Украине было зафиксировано более 5 000 случаев заражения, при этом это на 500 меньше, чем днем ранее.