09:19 15.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Есть небольшой позитив: в Украине снова более 5000 больных на COVID-19 за сутки

Впервые за долгое время в будничный день статистика коронавируса упала по сравнению с днем ранее. Однако все равно за последние сутки в Украине снова более 5000 новых больных на COVID-19.

Есть небольшой позитив: в Украине снова более 5000 больных на COVID-19 за сутки

За предыдущие 24 часа в Украине было зафиксировано 5 062 новых случая заболевания. При этом днем ранее этот показатель был 5 590. В тоже время снижение может быть связанно с выходным днем в Украине, 14 октября. Поэтому реальную картину, скорее всего узнаем уже завтра. В общей сложности коронавирус в Украине уже выявили у 281 239 человек

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Харьковской области (651), Киеве (445), Львовской области (332), Сумской области (271) и Житомирской области (269).

За последние 24 часа 73 пациента умерло. В общей сложности в стране уже 5 302 летальных исхода. 951 пациент победил болезнь, с начла пандемии таких уже 119 650 человек.

На данный момент COVID-19 болеют 156 287 человек, что на 4 038 больше, чем сутками ранее.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19.


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