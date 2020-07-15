15:59 15.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Порошенко позади: кто стал бы главным соперником Зеленского на президентских выборах

Владимир Зеленский уже более года занимает должность президента Украины. Однако сумел бы ли он снова выиграть выбора, если бы они состоялись уже в ближайшее время?

Порошенко позади: кто стал бы главным соперником Зеленского на президентских выборах

Если посмотреть на результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", то можно увидеть, что действующий президент снова вы бы сумел пройти уверенно во второй. Однако там, у него был бы уже совсем другой соперник.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Так Владимир Зеленский в первом туре набрал бы 37% из тех респондентов, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. Второй показатель в первом туре набрал бы лидер "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Юрий Бойко, за него готовы проголосовать 17% из тех, кто определился и готов пойти на выборы. Таким образом, именно он стал бы соперником Зеленского во втором туре президентских выборов, если бы они прошли сейчас.

Петр Порошенко, который более года назад вышел во второй тур, сейчас бы набрал всего 15 процентов в первом туре. Юлия Тимошенко могла бы рассчитывать на 8 процентов.

Ранее мы сообщали, что если бы выборы прошли сейчас, то в Парламент попало бы четыре партии.


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