Кто бы прошел в Верховную Раду сейчас: результаты опроса

По результатам последнего опроса Центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", который прошел с третьего по девятое июля, в Парламент прошло бы четыре партии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

На первом месте снова бы оказалась партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга Народа". Ее готовы поддержать 34% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

На втором месте продолжает находиться пророссийская "Оппозиционная платформа "За Жизнь". За нее готовы проголосовать 19% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. 15 процентов поддержки имеет партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность", а "Батьктвщину" Юлии Тимошенко поддерживает восемь процентов респондентов.

Больше ни одна из партий не прошла бы в Парламент, если бы выборы прошли в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что "Европейская Солидарность" опережает "Слугу Народа" в опросе на выборах в Киеве.