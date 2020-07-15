15:30 15.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245622:labazovych

Кто бы прошел в Верховную Раду сейчас: результаты опроса

Хотя выборы в Верховную Раду состоялись практически год назад весьма интересно посмотреть картину поддержки партий сейчас.

Кто бы прошел в Верховную Раду сейчас: результаты опроса

По результатам последнего опроса Центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", который прошел с третьего по девятое июля, в Парламент прошло бы четыре партии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

На первом месте снова бы оказалась партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга Народа". Ее готовы поддержать 34% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

На втором месте продолжает находиться пророссийская "Оппозиционная платформа "За Жизнь". За нее готовы проголосовать 19% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. 15 процентов поддержки имеет партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность", а "Батьктвщину" Юлии Тимошенко поддерживает восемь процентов респондентов.

Больше ни одна из партий не прошла бы в Парламент, если бы выборы прошли в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что "Европейская Солидарность" опережает "Слугу Народа" в опросе на выборах в Киеве.


Поделиться

Читайте также:
 
Умер один из ведущих популярной программы "Разрушители мифов" Стала известна официальная дата местных выборов в Украине в 2020 году Представлена новая форма сборной Украины (ФОТО) В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
Проишествия
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив