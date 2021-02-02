Происшествия

Скандал в США: полиция надела наручники на 9-летнюю девочку и использовала газ (ВИДЕО)

Странный случай произошел в Рочестере

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Полицейские в Рочестере, штат Нью-Йорк, надели наручники и использовали газ против девятилетнего ребенка. Офицеры вмешались в семейный спор, и девочка выразила протест, когда они попытались посадить ее в машину.

На видео видно, как полицейские, в том числе одна женщина, связывают девочку, надевают на нее наручники и пытаются засунуть в машину. Она вырывается, плачет и зовет отца, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

— В какой-то момент один из офицеров говорит: «Ты ведешь себя как ребенок». (…) «Я ребенок». — отвечает девятилетний ребенок. Поскольку девочка не подчинялась приказам, один из сотрудников распылил на нее перцовый баллончик. Затем полиция доставила ее в больницу Рочестера, откуда она была позже освобождена.

Действия полиции подверглись критике со стороны местных властей на пресс-конференции начальник полиции Рочестера Синтии Херриот-Салливан призналась, что отношение полицейских к девушке было неприемлемым.

«Я не собираюсь говорить вам, что можно распылять перцовый баллончик на девятилетнего ребенка». Это не так. Мы собираемся сделать все, чтобы подобное больше не повторилось », — заявила Херриот-Салливан.

Ранее мы сообщали о трагедии после «челленджа» в TikTok, погибла 10-летняя девочка.

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