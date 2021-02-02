Общество

Мы видим цель России на Донбассе — Арестович

Представитель украинской стороны в ТКГ о ситуации на Донбассе

Время чтения: 45 Секунд

На данный момент Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы разворачивать масштабный конфликт на Донбассе. Такое мнение выразил представитель украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович.

Он отметил, что некоторые наблюдатели считают, что уже на данный момент существует реальная угроза эскалации конфликта на Донбассе. Однако, по его мнению, Москва сейчас не думает о таком решении конфликта, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкие Новости.

«Мы видим, что РФ сохраняет свое присутствие в Минске, а также «нормандском формате». Учитывая их телефонные разговоры с США и намерения вывести официальный Киев на переговорную площадку ОРДЛО – все это говорит само за себя. Сейчас Россия демонстрирует, что ее цель – это посредничество в диалоге Украины и «ДНР» с «ЛНР», — заявил Арестович.

Также эксперт сомневается в том, что Владимир Путин будет использовать военную агрессию на Донбассе в качестве отвлекающего маневра из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее известный российский военный поделился мнением о том, что ждет Донбасс.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Сегодня мы отмечаем день воинской славы — «главарь» «ЛНР» рассказал о знаковом дне

Пасечник вспомнил Сталинградскую битву

На это не нужно обращать внимания — в минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара

Сергей Марченко о курсе украинской гривны

Станица Луганская: появились новые правила пересечения

При этом «власти» ничего не сообщают официально

Звезда сериала из 90-х умер: ему было всего 44

У Дастина Даймонда был рак

Люди хотят покинуть ОРДО, но их не выпускают: странные заявления местных «чиновников»

«Власти» рассказали, почему свободно не выпускают граждан

Комаровский рассказал, как отличить ковид от ОРВИ: что нужно знать

Известный врач о важном моменте при болезни

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap