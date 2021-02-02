Мы видим цель России на Донбассе — Арестович

Представитель украинской стороны в ТКГ о ситуации на Донбассе

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На данный момент Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы разворачивать масштабный конфликт на Донбассе. Такое мнение выразил представитель украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович.

Он отметил, что некоторые наблюдатели считают, что уже на данный момент существует реальная угроза эскалации конфликта на Донбассе. Однако, по его мнению, Москва сейчас не думает о таком решении конфликта, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкие Новости.

«Мы видим, что РФ сохраняет свое присутствие в Минске, а также «нормандском формате». Учитывая их телефонные разговоры с США и намерения вывести официальный Киев на переговорную площадку ОРДЛО – все это говорит само за себя. Сейчас Россия демонстрирует, что ее цель – это посредничество в диалоге Украины и «ДНР» с «ЛНР», — заявил Арестович.

Также эксперт сомневается в том, что Владимир Путин будет использовать военную агрессию на Донбассе в качестве отвлекающего маневра из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее известный российский военный поделился мнением о том, что ждет Донбасс.