Общество

Россия не намерена включать Донбасс в свой состав, их цель в другом — эксперт

Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине

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Российская Федерацией не намерена включать в свой состав территории ОРДЛО. Такое мнение выразил политолог Валентин Гладких.

Он рассказал о том, почему так называемые «ЛНР» и «ДНР» все еще не вошли в состав РФ, хотя война на Донбассе началась еще в 2014 году. Эксперт отмечают, что некоторые думают, что цель России в конфликте на Донбассе в том, чтобы аннексировать ОРДЛО, но в реальности у Кремля другой план, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Если бы такая задача стояла, то они бы ее уже решили. Но их цель немного другая — они хотят использовать эти территории как инструмент, как рычаг влияния на украинское государство с целью ограничения его суверенитета, создать предохранитель, на который можно нажимать в случае необходимости», — заявил эксперт

В тоже время Валентин Гладких отмечает, что Украина декларирует другие цели в этом конфликте. Страна намерена завершить войну на Донбассе мирным путем.

Ранее своим мнением по поводу войны на Донбассе поделился российский военный.

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