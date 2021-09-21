Политика

В офисе Президента впервые выдвинули претензии к Разумкову: он не может сидеть сразу на двух стульях

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил о серьёзных разногласиях между партией «Слуга народа» и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

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Об этой информации сообщил Racurs.UA, передает Ura-inform.

Поэтому партия желает уволить с должности Разумкова, считая, что «он не может сидеть сразу на двух стульях».

Конечно, уголовных претензий к спикеру нет, сказал депутат, но Разумков видит политику развития страны по-другому, чем члены партии «слуг» и пытается «законсервировать сегодняшнюю систему», отметил народный избранник.

Также, отметил Подоляк, спикер демонстративно замедляет важные инициативы, которые выдвигает президент, действуя «в пользу определённого круга лиц».

«Еще вызывает шок и то как ведёт себя Разумков –его открытая поддержка олигархических кланов. Поэтому мы не можем быть с ним в одной команде. Если противоречия в дальнейшем будут только усугубляться, то придётся, наверное, и вмешательство президента с жёстким решением»-резюмировал Подоляк.

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Напомним, ранее сообщалось, Младший Кличко уйдёт в политику? Олимпийский чемпион сделал заявление .

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