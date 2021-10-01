Общество

На КПВВ со стороны ОРДО нет тестов: люди не могут вернуться

Пока непонятно как решится ситуация

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На КПВВ «Еленовка» со стороны так называемой «ДНР» не тестов на коронавирус. Из-за этого там появились большие очереди на границе.

В связи с такой ситуацией люди не могут пересечь блокпост. Об этом сообщают очевидцы, описывая ситуацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

По словам людей, украинский блокпост на Новотроицком они прошли быстро, однако, на КПВВ «Еленовка» пересекающих пункт пропуска задержали из-за отсутствия тестов. Люди просо возмущены такой ситуацией и не понимают, что делать дальше.

При этом местные жители отмечают, что нет даже платных тестов на коронавирус и пока непонятно, что делать дальше

«На Новотроицком: на блок- пост приехали в 7:30- были 15. Начали запускать в 8:00. Сумки вывернули до дна. Приехали на ДНР, а ТЕСТОВ НЕТ!!! Когда будут- не известно! Стоим ждем. Платные или нет неизвестно!» – отмечает очевидец.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» мобильный оператор отменил подорожание тарифов.

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