Первый снег: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам

Первый снег прогнозируют уже во второй половине октября

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Осень принесла не только холодную погоду, но и ощущения того, что уже скоро придется ждать первого снега. Синоптики рассказали, к чему нужно готовиться украинцам.

Заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова заявила, что этот октября может быть холодным, чем ноябрь и декабрь. И уже во второй половине месяца может выпасть первый снег, пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС Украина.

«Октябрь в Украине начал иметь процессы передзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре», — заявила метеоролог.

Она отметила, что именно во второй половине второго месяца осени стоит ожидать снега с дождем.

Также синоптик добавила, что если раньше переход к зиме был постепенным, с похолоданием осенью, то сейчас время года сместились. Можно наблюдать резкие перепады, а в ноябре и декабре даже плюсовую температуру.

Мартазинова отметила, что прогнозировать погоду зимой становится все тяжелее и тяжелее.

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