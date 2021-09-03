Кто из политиков возглавил Народный рейтинг: оглашен результат опроса

Журнал «Фокус» провёл опрос среди своих читателей о современных политических деятелях, которые более всего, по их мнению, повлияли на развитие Украины, а также смогли изменить её

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Об этой информации сообщила Obozrevatel.COM. передает «Ura-inform».

Претенденты отбирались по уровню влияния и разбивались на четыре категории: политика, общество и экономика. Читателям нужно было отдать свой голос за того или иного кандидата, таким образом сформировав рейтинг кому доверяют и кому не доверяют.

В пятёрке лучших кому украинский народ доверяет оказались лидер Народного Руху Украины Вячеслав Чорновил (1937-1999), поэтесса Лина Костенко, Кардинал Любомир Гузар (1933-2012), актриса Ада Роговцева.

И несомненным лидером в Народном опросе «100 современников, которые изменили Украину» стал пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Пётр Порошенко.

Он набрал самое большее число отданных за него голосов в номинации «доверие», а также он отмечен как наилучший деятель, имеющий баланс доверия и недоверия.

Сообщается что и определился лидер, которому меньше всего доверяет население страны —

это олигарх Игорь Коломойский.

Как было отмечено, в голосовании принимали участие более 250 тысяч человек, это были только читатели, находившиеся в стране, а не за её пределами.

Напомним ранее сообщалось, Сколько украинцев скучает по СССР — шокирующие результаты опроса