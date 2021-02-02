Этого не произойдет — российский военный рассказал,что ждет Донбасс

Вряд ли ОРДЛО войдет в состав России

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Хотя в ОРДО все больше местные «чиновники» заявляют о том, что Российская Федерация включит Донбасс в свой состав, российские власти на такой шаг на данный момент не намерены идти.

Полковник ВС РФ в отставке, известный российский военный обозреватель Виктор Литовкин поделился своим мнением по поводу того, что в итоге будет с Донбассом. Он считает, что вряд ли ОРДЛО в ближайшие годы присоединится к Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

При этом он предполагает, что на Донбассе возможно повторение Карабахского сценария и регион станет независимым.

«В состав России Донбасс вряд ли войдет в ближайшее время. Он может стать только независимым. Россия может быть вовлечена в этот конфликт», — заявил Виктор Литовкин.

Он также добавил, что Россия сможет защитить население Донбассе, но свои территории изменят не будет.

Ранее мы сообщали, что в Российской Федерации не верят в восстановление привычной жизни на Донбассе.