Общество

Этого не произойдет — российский военный рассказал,что ждет Донбасс

Вряд ли ОРДЛО войдет в состав России

Время чтения: 43 Секунд

Хотя в ОРДО все больше местные «чиновники» заявляют о том, что Российская Федерация включит Донбасс в свой состав, российские власти на такой шаг на данный момент не намерены идти.

Полковник ВС РФ в отставке, известный российский военный обозреватель Виктор Литовкин поделился своим мнением по поводу того, что в итоге будет с Донбассом. Он считает, что вряд ли ОРДЛО в ближайшие годы присоединится к Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

При этом он предполагает, что на Донбассе возможно повторение Карабахского сценария и регион станет независимым.

«В состав России Донбасс вряд ли войдет в ближайшее время. Он может стать только независимым. Россия может быть вовлечена в этот конфликт», — заявил Виктор Литовкин.

Он также добавил, что Россия сможет защитить население Донбассе, но свои территории изменят не будет.

Ранее мы сообщали, что в Российской Федерации не верят в восстановление привычной жизни на Донбассе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Сегодня мы отмечаем день воинской славы — «главарь» «ЛНР» рассказал о знаковом дне

Пасечник вспомнил Сталинградскую битву

На это не нужно обращать внимания — в минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара

Сергей Марченко о курсе украинской гривны

Станица Луганская: появились новые правила пересечения

При этом «власти» ничего не сообщают официально

Звезда сериала из 90-х умер: ему было всего 44

У Дастина Даймонда был рак

Люди хотят покинуть ОРДО, но их не выпускают: странные заявления местных «чиновников»

«Власти» рассказали, почему свободно не выпускают граждан

Комаровский рассказал, как отличить ковид от ОРВИ: что нужно знать

Известный врач о важном моменте при болезни

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap