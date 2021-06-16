Дорофеева похвасталась формами в бикини (ФОТО)

Певица попозировала с мужем
Известные и популярные люди регулярно выставляют свои фотографии в социальных сетях. На этот раз своих поклонников побаловала известная певица Надя Дорофеева.
Певица на своей странице в Instagram выложила новую фотографию. В кадре она запечатлена во дворе своего дома в компании мужа Владимира Дантеса, пишет УРА-Информ.
«Записывайте рецепт кайфового летнего дня: музыка, друзья, побольше вкусной еды и мартини», — написала Дорофеева и прикрепила фотографию.
В комментариях к этой фотографии все начали восхищаться фигурой артистки: «Роскошная фигура», «Настоящий summer mood», «Офигенные», «Красивые».
Напомним, что почти год назад экс-участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева начала сольную карьеру под псевдонимом Dorofeeva. Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit. Позже она выпустила трек «А tebe…».
В начале июня Дорофеева дала свой первый сольный концерт. Он состоялся в столице в КВЦ «Парковый».
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