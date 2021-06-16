Ночной Донецк после отмены «комендантского часа»: как он выглядит (ФОТО)

Людей на улицах практически нет

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Совсем недавно в ОРДО отменили «комендантский час». Теперь он не действует в городах «республики» с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов воскресенья.

Местные жители длительное время жаловались на то, что необходимо наконец-то отменить это «действие». Однако после его отмены, на улицах можно увидеть не так много местных жителей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Несмотря на это, люди все-таки после 23:00 есть, а это главный признак того, что город хоть как-то живет. В одном из пабликов в социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка показали, как выглядит город в ночное время после частичной отмены «комендантского часа».







На фото можно увидеть пустующие улицы с единичными автомобилями на дорогах. Некоторые люди ждут на остановке своего автобуса, а на часах уже 23:01. Ранее такое было запрещено и без раздумий, таких «счастливчиков» бы забрали местные «милиционеры».

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются в социальных сетях на постоянный рост цен.