Новый препарат от COVID-19: он спасает жизни

Новый препарат дорогой и имеет сильное внутривенное вливание антител

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Ученые говорят, что разработали новое лекарство от коронавируса. Оно может помочь тем больным, у которых еще не выработались собственные антитела для борьбы с вирусом.

Результаты исследования Recovery предполагают, что новый препарат может помочь трети госпитализированных с тяжелым COVID-19, пишет УРА-Информ.

Новый препарат дорогой и имеет сильное внутривенное вливание антител, предназначенное для нейтрализации вируса. Это поможет только тем, у кого еще не выработались собственные антитела. Стоимость лечения составляет от 1000 до 2000 фунтов стерлингов.

Кимберли Физерстоун, 37-летняя женщина, которая получала это лекарство, сказала BBC: «Я счастлива, что смогла получить это лечение». Я рада, что приняла участие в исследовании его эффективности, оно может спасти других пациентов.

Исследование почти 1000 пациентов в Великобритании показало, что риск смерти, продолжительность пребывания в больнице и вероятность необходимости подключения к аппарату искусственной вентиляции легких значительно снизились.

«Мы обнаружили, что теперь мы можем предложить это лечение пациентам, у которых только треть шанса на выживание, мы можем снизить их риск смерти», — говорит ведущий исследователь сэр Марин Ландрей.

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