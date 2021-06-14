Мы очень довольны — Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов

Тренер сборной о матче с Нидерландами

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в стартовом матче ЕВРО-2020. Напомним, что украинская сборная уступила команде Нидерландов со счетом 2:3.

«Я очень доволен игрой. Как команда среагировала на происходящее, особенно во втором тайме после пропущенных голов. Несмотря на то, что мы проиграли этот матч – запишем его себе в актив», — заявил Шевченко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

Он добавил, что доволен тем, как команда отреагировала на атакующие действия соперника. Также наставник сборной Украины отметил, что команда поддержала Миколенко, который допустил ошибку во время решающего гола соперника.

«Мы все поддержали его. Я думаю, что никому не должно быть стыдно и обидно за тот футбол, который команда показала», — отметил тренер.

Шевченко добавил, что турнир складывается не из одного матча и впереди еще два матча группового этапа, которые необходимо провести хорошо.

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