Спорт

ЕВРО-2020: Украина уступила Нидерландам

Подопечные Андрея Шевченко стартовали на чемпионате Европы

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Сборная Украины стартовала на чемпионате Европы по футболу. Подопечные Андрея Шевченко встречались с Нидерландами в Амстердаме.

В первом тайме преимущество было полостью на стороне команды Де Бура. Лучшим игроком в стартовые 45-минут был вратарь украинской команды Бущан, который сделал три невероятных сэйва и не позволил соперникам отличиться в стартовом тайме. В итоге несмотря на тотальное преимущество голландцев первые 45 минут завершились со счетом 0:0, пишет УРА-Информ.

Второй тайм начался с провала. Украина пропустила два гола, здесь даже не спас нашу команду Бущан. Сначала в наших воротах отличился Вейналдум, а удвоил преимущество Вегорст. При втором голе арбитр проверял правильность забитого мяча, но ничего криминального не увидел.

На 75 минуте Андрей Ярмоленко прекрасным ударом из-за пределов штрафной отквитал один мяч. Спустя пару минут Яремчук сравнял счет, отправив мяч в сетку ворот головой. На 85 минуте Думфрис снова вывел Нидерланды вперед, забив ударом головой. Этот гол стал заключительным в матче.

Нидерланды — Украина — 3:2

Также читайте превью четвертого игрового дня ЕВРО-2020.

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