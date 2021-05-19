Умерла звезда фильмов «Бетховен»: актер боролся с раком костного мозга

Чарльзу Гродину было 86 лет

Время чтения: 59 Секунд

Чарльз Гродин умер в возрасте 86 лет, сообщил сын актера. Гродин был известен своими ролями в таких фильмах, как «Успеть до полуночи», «Кинг-Конг» и «Бетховен». Он боролся с раком костного мозга.

Гродин умер во вторник в своем доме в Уилтоне, штат Коннектикут. Его жена Элисса была с ним до конца. Портал TZM сообщает, что за последние недели здоровье актера резко ухудшилось, пишет УРА-Информ со ссылкой на The New York Times

Первые шаги в шоу-бизнесе Гродин сделал на Бродвее — в 1962 году он снялся в комедии «Тчин-Тчин». Его прорывная роль случилась в пьесе «В то же время, в следующем году» в 1975 году.

За свои более чем 50 лет он снялся в нескольких десятках фильмов, в т.ч. «Кинг-Конг» (версия 1976 года), «Ребенок Розмари» и комедия «Малыш с разбитым сердцем».

Пик популярности актера приходится на рубеж 80-х и 90-х годов. Вместе с Робертом Де Ниро он снялся в криминальной комедии «В срок до полуночи». В 1992 году он исполнил роль главы семейства в популярном семейном сериале «Бетховен» — несмотря на скромный бюджет, первая часть заработала почти 150 миллионов долларов.

Ранее умер испанский комик, его смех стал популярным мемом в интернете.