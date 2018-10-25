12:25 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспресс-автобус в Борисполь запустят уже в ноябре - ФОТО

Рельсовый автобус, который будет курсировать с киевского железнодорожного вокзала в аэропорт "Борисполь", полноценно заработает в ноябре 2018 года.

Экспресс-автобус в Борисполь запустят уже в ноябре - ФОТО

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

Автобусное соединение между Киевом и Борисполем  планировали закончить до декабря 2018 года. Все было завершено согласно строкам и в четвер, 25 октября, состоялся тестовый запуск экспресс-автобуса. В полноценном режиме он начнет работать с 1 ноября.  Ожидается, что после реализации проекта, добраться до аэропорта можно будет за 35 минут. Стоимость билета будет составлять от 80 до 120 грн.

К слову, на этой линии планировали использовать 11 поездов Pesa 620, которые рассчитаны на 91 место и 2 поезда Pesa 630, которые рассчитаны на 192 места. Позже появилась информация о том, что на начальных этапах запуска на линии будет лишь пять рельсовых автобусов: четыре - на маршруте и один резервный.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, чт терминал F аэропорта "Борисполь" вновь заработает.


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