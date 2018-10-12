Жители Ични возвращаются в свои дома

Согласно информации по состоянию на утро, 12 октября, ситуация в районе Ични стабилизировалась, интенсивность взрывов стала меньше. В пунктах эвакуации остались 122 человека, все жители возвращаются в свои дома.

Кроме того, в городе восстановлена стационарная связь, кроме населенного пункта Тишковка. Продолжаются работы по подключению к тепло-, газо- и электроснабжению.

Специальная комиссия занимается подсчетами ущерба от повреждений жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. А местные власти, в свою очередь, создали резервы с материалами для проведения восстановительных работ.

Работают пункты обогрева и горячего питания населения. Люди получают гуманитарную помощь, которая поступает как из городов и районов Черниговщины, так и из других областей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве обороны Украины сообщили о сокращении периодичности детонации в несколько раз в Черниговской области.