СБУ разоблачили российские спецслужбы в Украине

По словам замглавы ведомства, накануне украинские спецслужбы предупредили проведение провокационной акции в Киеве возле посольства РФ. Такое заявление сделал один из лидеров так называемого Комитета спасения Украины.

Отмечается, что якобы участники акции должны были спровоцировать столкновения с полицией.

Таким образом, было проведено 11 обысков, после чего были получены доказательства причастности функционеров нового российского проекта, не зарегистрированного в Украине, так называемой Партии русских украинцев или Парус к подготовке указанной провокации.

Сейчас спецслужбы продолжают работу по борьбе с антиукраинскими агитаторами.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию престурной группировки, которая занималась вымогательством и шантажом крупных бизнесменов.