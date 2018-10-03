12:38 03.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100204889:nastya

СБУ разоблачили российские спецслужбы в Украине

Службе безопасности Украины удалось разоблачить работу российских спецслужб по дестабилизации ситуации в стране накануне предстоящих выборов. Соответствующую информацию обнародовал заместитель главы ведомства Виктор Кононенко на брифинге в Киеве.

СБУ разоблачили российские спецслужбы в Украине

По словам замглавы ведомства, накануне украинские спецслужбы предупредили проведение провокационной акции в Киеве возле посольства РФ. Такое заявление сделал один из лидеров так называемого Комитета спасения Украины.

Отмечается, что якобы участники акции должны были спровоцировать столкновения с полицией.

Таким образом, было проведено 11 обысков, после чего были получены доказательства причастности функционеров нового российского проекта, не зарегистрированного в Украине, так называемой Партии русских украинцев или Парус к подготовке указанной провокации.

Сейчас спецслужбы продолжают работу по борьбе с антиукраинскими агитаторами.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию престурной группировки, которая занималась вымогательством и шантажом крупных бизнесменов.


Поделиться
Читайте также:

  • В Харьковской области сотрудники Службы безопасности задержала членов группировки рэкетиров.

  • Утром 30 декабря, на следующий день после того, как Барак Обама ввел санкции против России за вмешательство в выборы, проходившие в США в 2016 году, Тильманн Вернер (Tillmann Werner) сидел за завтраком в Бонне, что в Германии. Он намазал джем на ломтик ржаного хлеба, налил себе чашку кофе и, устроившись за столом у себя в столовой, стал проверять, что пишут в Twitter.

  • Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко в четверг, 11 февраля пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
 
Кабмин определился с ценой крупнейшего производителя электроэнергии в Украине МИД подтвердил задержание украинского судна в Греции Календарный отопительный сезон стартует 15 октября, - Гройсман В приложении Instagram произошел сбой - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив