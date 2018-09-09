21:15 09.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину прибыли десятки тысяч хасидов

Десятки тысяч паломников-хасидов прибыли в Украину на празднование Нового 5779.

В Украину прибыли десятки тысяч хасидов

Как сообщила в воскресенье, 9 сентября, Государственная пограничная служба, в целом сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе уже оформили почти 28 тысяч паломников. В погранслужбе также отметили, что ежегодно на празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана в Украину прибывают несколько десятков тысяч хасидов-паломников, посещающих город Умань в Черкасской области.

Нынешний праздник пришелся на период с 9 по 11 сентября.

При этом больше организованных групп хасидов, а именно более десять тысяч человек, приехали 6 сентября. Их оформление пограничники осуществляли в основном в аэропортах "Борисполь", "Жуляны", "Львов" и "Одесса", а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

В пресс-службе ведомства также отметили, что Госпогранслужба заранее отработала комплекс мероприятий по встрече организованных групп хасидов.

Проведены специальные тренинги для инспекторов пограничной службы по вопросам признаков подделки паспортных документов и идентификации лиц, обработано порядок получения предварительной информации о прибытии групп и организовано осуществления пограничного контроля на отдельных полосах движения, увеличено количество рабочих мест и пограничных нарядов, – отметили пограничники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники начали оформлять первых прибывших в Украину паломников-хасидов, которые направляются в Умань на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В этом году празднования пройдут с 9 до 11 сентября.


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