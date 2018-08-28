23:27 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202358:Polishuk

Трассу "Киев-Одесса" отремонтируют белорусы

Участок автодороги государственного значения М-05 "Киев - Одесса" будут ремонтировать белорусы.

Трассу

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест" №8 (СМТ №8, Беларусь), входящее в холдинг "Белавтодор" выиграло тендер у службы автомобильных дорог в Киевской области на текущий средний ремонт. Предприятие предложило самую низкую цену в 694,999 миллионов гривен.

Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 28 августа, на портале публичных закупок ProZorro, предметом закупки являются услуги по текущему среднему ремонту автомобильной дороги М-05 "Киев - Одесса" на участке "км 128+028-км 143+028".

Торги состоялись 22 августа, ожидаемая стоимость в торгах составляла 840,189 миллионов гривен.

Также в торгах участвовали одесская компания "Автомагистраль-Юг", предложившая цену в 695 миллионов гривен, Техно-Буд-Центр город Тернополь, которая предложила цену в 777,075 миллионов гривен, а также тернопольская "ПБС" , предложивший цену в 777,175 миллионов гривен.

При этом в участии в торгах было отказано компании "Дорожное строительство "Альтком" город Мариуполь Донецклй области, а также компании одесская компания "Ростдорстрой".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Киевавтодор" собирается ремонтировать улицу Леонтовича за 77 тысяч гривен за квадратный метр. Ранее "Киевавтодор" отменил тендер на капремонт моста Метро за четверть миллиарда гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина закрыла представительство при СНГ Под Львовом легковушка врезалась в бензовоз, погиб иностранец - ФОТО, ВИДЕО Министр экологии Франции заявил об отставке Сенцов сообщил, что у него дистрофии и анемии
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив