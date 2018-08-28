Трассу "Киев-Одесса" отремонтируют белорусы

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест" №8 (СМТ №8, Беларусь), входящее в холдинг "Белавтодор" выиграло тендер у службы автомобильных дорог в Киевской области на текущий средний ремонт. Предприятие предложило самую низкую цену в 694,999 миллионов гривен.

Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 28 августа, на портале публичных закупок ProZorro, предметом закупки являются услуги по текущему среднему ремонту автомобильной дороги М-05 "Киев - Одесса" на участке "км 128+028-км 143+028".

Торги состоялись 22 августа, ожидаемая стоимость в торгах составляла 840,189 миллионов гривен.

Также в торгах участвовали одесская компания "Автомагистраль-Юг", предложившая цену в 695 миллионов гривен, Техно-Буд-Центр город Тернополь, которая предложила цену в 777,075 миллионов гривен, а также тернопольская "ПБС" , предложивший цену в 777,175 миллионов гривен.

При этом в участии в торгах было отказано компании "Дорожное строительство "Альтком" город Мариуполь Донецклй области, а также компании одесская компания "Ростдорстрой".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Киевавтодор" собирается ремонтировать улицу Леонтовича за 77 тысяч гривен за квадратный метр. Ранее "Киевавтодор" отменил тендер на капремонт моста Метро за четверть миллиарда гривен.