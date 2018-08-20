22:59 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минздрав назвал перечень бесплатных лекарств для украинцев

Министерство здравоохранения опубликовало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре.

Минздрав назвал перечень бесплатных лекарств для украинцев

В перечень вошли 427 лекарств от распространенных болезней, наносящих наибольший вред здоровью людей. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 20 августа, на сайте пресс-службы ведомства, все больницы в первую очередь должны закупать лекарственные средства из Национального перечня.

В основе Национального перечня - актуальная версия Базового перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Для пациентов, которые лечатся на стационаре, лекарства с Национального перечня предоставляются бесплатно на весь период лечения.

В Минздраве также отметили, что перечень бесплатных для пациентов лекарств с Нацперечня медучреждение должно размещать на информационных стендах, а областные департаменты и управления - на своих официальных сайтах.

Есть ли назначенные больному лекарства в Нацперечне, можно проверить также с помощью мобильного приложения “Лекарства контроль”.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" на 100% бесплатно или доплатив небольшую разницу.


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